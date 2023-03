Stadtrat Blieskastel Im Stadtrat geht es wieder um Tempo 30

An diesem Donnerstag, 30. März, findet um 17.30 Uhr im großen Sitzungssaal im Rathaus die nächste Sitzung des Blieskasteler Stadtrates statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem verschiedene Anträge. So will der FC Bierbach Unterstützung bei der Sanierung des Sportplatzes. Auch die Bereitstellung von Haushaltsmitteln für das Kulturprogramm im kommenden Jahr soll beraten werden. Zudem wird der Wirtschaftsplan des Zweckverbandes Saar zu diskutieren sein.