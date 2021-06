Sitzung in der Würzbachhalle : Stadtrat berät Bebauungsplan für Mimbach

Niederwürzbach/Blieskastel . Am Donnerstag, 1. Juli, findet wegen der Pandemie erneut eine Stadtratssitzung in der Würzbachhalle in Niederwürzbach statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Besetzung des „Runden Tisches Klimaschutz in Blieskastel“, der Bebauungsplan „Bei der Würzbachhalle“, wobei es hier um den Neubau der Kindertagesstätte geht.

