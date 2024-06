Sitzung Hochwasser Technisches Versagen führte zur Notsituation

Nehlig, wie auch Bauamtsleiter Stefan Niederländer, unterstrich noch einmal die Besonderheit der Situation an Pfingsten: So hatte man sich bei dem sogenannten Jahrhunderthochwasser 1993 aufgrund tagelang anhaltender Regenfälle auf die Situation einstellen können. Beim Pfingsthochwasser indes kam der Regen in kürzester Zeit in ungeahnten Mengen herunter, auch mit unterschiedlichen lokalen Ausprägungen. Detailliert schilderten Nehlig und Niederländer die Ereignisse jener Tage, gingen auf die Situation in Lautzkirchen, Webenheim oder Niederwürzbach ein, wo ein Weiher übergelaufen war.