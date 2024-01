Alte Grundschule in Niederwürzbach Stadt soll alte Grundschule zurückkaufen

Die CDU-Fraktion im Stadtrat hat einen Antrag zum Ankauf des Anwesens Kirkeler Straße 41 im Stadtteil Niederwürzbach gestellt, die SPD-Fraktion hat im Ausschuss ihre Unterstützung signalisiert. Bei dem Anwesen handelt es sich um eine Liegenschaft der MIP-Pharma-Unternehmensgruppe, eines international aufgestellten mittelständischen Unternehmens. „Mit dem Neubau der Kindertagesstätte (Kita) neben der Schulturnhalle konzentrieren sich zukünftig im Bereich zwischen der Würzbachhallenstraße und der Pfeifferfelder Straße Einrichtungen des Bildungs- und sozialen Bereichs: Kita, Grundschule mit Schulhof, Freiwillige Ganztagsschule (FGTS), Seniorenheim, Spielplatz, Freizeitbereich und das Haus der Vereine, alles ist an einem zentralen Ort vereint“, so der Fraktionschef der Blieskasteler CDU, Patrick Hüther im Gespräch mit unserer Zeitung. Zusätzlich bestehe ein Bedarf an Räumlichkeiten für die Ortsgemeinschaft und eine Ertüchtigung der Erschließung mit Neuordnung der Parkplatzsituation, so Hüther weiter. „Der Ankauf des MIP-Gebäudes passt in das von der Verwaltung vorgestellte Projekt Neue Mitte Niederwürzbach“, begrüßt der Fraktionsvorsitzende der SPD, Mark Herzog, den Antrag der CDU-Fraktion, belege dieser doch auch, dass Bürgermeister und Verwaltung mit ihrem vorgelegten Konzept den Bedarf vor Ort erkannt und die richtigen Weichen gestellt hätten. Bei dem MIP-Gebäude handelt es sich um die ehemalige Grundschule von Niederwürzbach. Das Gebäude befindet sich inmitten des beschriebenen Gebäudekonglomerates. „Insbesondere bei der Schulinfrastruktur in Niederwürzbach besteht aktuell hoher Handlungsbedarf“ ergänzte Andreas Motsch bei einem Ortstermin und setzt sich als der Ortsvorsteher-Kandidat der SPD Niederwürzbach ebenfalls für die Realisierung des Ankaufs des MIP-Gebäudes ein. „Vor diesem Hintergrund ist das aktuelle Verkaufsangebot der MIP ein Glücksfall, den es zu Gunsten für Niederwürzbach zu nutzen gilt“, ergänzte die Ortsvorsteherkandidatin der CDU, Daniela Keck. „Wir können hier für die Zukunft unserer Kinder jetzt wichtige Weichen stellen. Mir persönlich ist es ein riesiges Anliegen endlich noch einmal Räumlichkeiten für einen Jugendclub zu etablieren, das könnten wir hier realisieren“, so Daniela Keck.