Geld für Baumaßnahmen in Blieskastel : Stadt bewilligt Zuschüsse für zwei Kindergärten

Blieskastel (red) Rund 150 000 Euro Zuschüsse hat der Stadtrat von Blieskastel kürzlich für die Mitfinanzierung von Baumaßnahmen in den beiden evangelischen Kindergärten in Mimbach und Breitfurt bewilligt.

Größte Einzelmaßnahme ist die Erweiterung der Kita in Mimbach um sechs zusätzliche Krippenplätze. Die Kosten dieser ursprünglich mit 45 000 Euro veranschlagten Baumaßnahme beliefen sich zuletzt auf 344 000 Euro, wovon das Land jedoch lediglich 291 000 Euro als zuwendungsfähig und damit zuschussfähig anerkannte. Die Stadt Blieskastel hat jetzt entschieden, sowohl den gesetzlich vorgeschriebenen kommunalen Anteil von 30 Prozent als auch den 10-prozentigen Trägeranteil der als zuwendungsfähig anerkannten Kosten, also rund 117 000 Euro zu übernehmen.