Spielgerät in Lautzkirchen Die Stadtverwaltung bedauert die Situation

In Lautzkirchen indes lässt diese Einweihung eines Spielgerätes auf dem Schulhof leider noch eine Zeitlang auf sich warten (Bericht oben). „Ich bedauere es sehr“, so der für die Grundschulen zuständige Beigeordnete Guido Freidinger in einer Pressemitteilung, „dass wir beim Schulhof in Lautzkirchen nun erneut zu einer Unterbrechung der Baumaßnahme gezwungen werden“. Die Untere Bauaufsicht des Saarpfalz-Kreises habe die Stadt Blieskastel mit Schreiben vom 3. Mai darüber informiert, dass gegen die erst Anfang April erteilte Baugenehmigung für die Spielgeräte auf dem Schulhof der Grundschule Lautzkirchen Widerspruch eingelegt worden sei. Der Anwalt der Klagepartei habe gleichzeitig mitgeteilt, dass er einen Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung seines Widerspruchs beim Verwaltungsgericht in Saarlouis gestellt hat. Die UBA weise in ihrem Schreiben an die Stadt ausdrücklich darauf hin, „dass alle Bauarbeiten, die in Kenntnis dieses Widerspruchs durchgeführt werden, auf das Risiko alleine der Stadt gehen.“ Die Stadtverwaltung, so Freidinger, werde die Bauarbeiten vorläufig ruhen lassen, bis sie Gelegenheit habe, die Rechtslage mit einem Rechtsanwalt zu besprechen beziehungsweise das Gericht über den Antrag entschieden habe.