Absagen in Blieskastel Stadt Blieskastel sagte Spatenstiche ab

Der Spatenstich zum Neubau der Brücke über den Würzbacher Weiher ist im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser gefallen. Nachdem sich die Hochwasser-Situation derart zugespitzt hatte und auch Blieskastel, besonders Webenheim und Lautzkirchen, stark betroffen waren, hatte man den offiziellen Akt zum Baubeginn abgesagt. Denn auch der Weiher in Würzbach war über die Ufer getreten. Der CDU-Vorsitzende von Niederwürzbach und gleichzeitig Fraktionsvorsitzender der CDU im Stadtrat, Patrick Hüther, hatte bereits am Freitagnachmittag den Bürgermeister aufgefordert, den Spatenstich abzusagen. Hüther schrieb dem Bürgermeister: „An diesem Wochenende stehen andere Dinge im Vordergrund, zumal die Zuwegung morgen kaum möglich sein wird. Da ohnehin ein Baubeginn in der derzeitigen Brut- und Setzzeit nicht möglich ist, ist der Termin ohnehin sehr früh gewählt für einen Spatenstich. Der Entfall ist sicher verschmerzbar.“ Der Spatenstich, das kann man auch aus der Nachricht von Hüther herauslesen, war ohnehin umstritten. Zur Chronologie: Bereits vor der letzten Kommunal- und Bürgermeisterwahl war die Brücke bereits gesperrt. Auch damals hatte man kurz vor der Wahl noch versucht, politisches Kapital aus der verkorksten Brückensituation zu schlagen. Kurz vor der Wahl ließ die noch amtierende Bürgermeisterin Annelie Faber-Wegener (CDU) die Brücke nach kosmetischen Reparaturen wieder freigeben. Später musste die Brücke dann erneut ganz gesperrt werden. Die neue Mehrheitsfraktion SPD hatte nach der damaligen Wahl indes versprochen, sowohl den Brückenbau in Niederwürzbach wie auch der Bliesbrücke zwischen Wolfersheim und Breitfurt voranzutreiben. Und die unvollendeten Brücken hatten es auch in jedem Jahr in den Jahresrückblick unserer Zeitung geschafft. Seit fünf Jahren ist jetzt Stillstand. CDU-Mann Hüther hatte indes in seiner diesjährigen Neujahrsansprache prophezeit, dass der Spatenstich kurz vor der Wahl erfolgen werde. So sollte es in einer Rekordzeit von vier Tagen zwei Spatenstiche in Niederwürzbach geben, einmal der Brücken-Spatenstich und an diesem Dienstag der Spatenstich für die Kindertagesstätte. Auch der wurde am Dienstagmorgen abgesagt. Auch hier dauert die Planung schon Jahre. CDU-Urgestein Günter Becker hatte schon geunkt, dass es keinen saarländischen Spitzenpolitiker gäbe, der sich nicht habe vor der Weiherbrücke fotografieren lassen. Und der Fraktionsvorsitzende der Unabhängigen Blieskastel (DUB), Marius Hittinger, hatte für seine Fraktion die Einladung zum Spatenstich zurückgewiesen und heftige Kritik angebracht: „Die Stadtratsmitglieder der DUB halten eine Entschuldigung seitens der Verwaltung für den späten Baubeginn für angebracht. Stattdessen feiert man sich erneut für unvollendete Leistungen und versucht, ohne nennbaren Erfolg noch Wählerinnen und Wähler auf den letzten Drücker zu fangen“.