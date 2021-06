Parken macht Probleme : Stadt verstärkt ihre Kontrollen am Würzbacher Weiher

Der Niederwürzbacher Weiher war in den vergangenen Wochen ein beliebtes Ausflugsziel. Foto: BeckerBredel

Niederwürzbach In den vergangenen Wochen sind vermehrt Hinweise und Beschwerden bezüglich der Parksituation am Würzbacher Weiher an Bürgermeister Bernd Hertzler herangetragen worden. An den Wochenenden erfahre die touristisch attraktive Region erfreulicherweise regen Zuspruch, auch von außerhalb, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.