Stadtradeln in Blieskastel Stadt Blieskastel ehrte fleißige Stadtradler

„Im Rahmen der Aktion haben in Blieskastel 267 Radlerinnen und Radler sowie 18 Teams teilgenommen, insgesamt 53000 Kilometer zurückgelegt und so neun Tonnen CO2 vermieden“, nannte Christian Kohl Zahlen. „Das saarländische Umweltministerium hilft den Kommunen im Land bei dem Ziel, das Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger für die Vorteile des Fahrrads als Verkehrsmittel zu schärfen. Es unterstützt dabei Projekte, die sich dem Thema Alltagsradverkehr widmen und dieses in das öffentliche Interesse rücken. Ein solches Projekt ist auch die bundesweite Kampagne Stadtradeln“, so Kohl. „Im Mittelpunkt der Kampagne steht die Förderung des Fahrrades als Null-Emissions-Fahrzeug im Straßenverkehr. Als Wettbewerb konzipiert, will Stadtradeln mit Spaß und gesunder Fortbewegung Begeisterung für das Fahrrad wecken und die Themen Fahrradnutzung und Radverkehrsplanung verstärkt in die kommunalen Räte bringen.“