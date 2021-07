Pläne für neue Verkehrsführung in St. Ingbert : So geht es am Thume Eck weiter

Zur offiziellen Eröffnung der neuen Park-Anlage am Thume Eck kamen rund 30 Besucher. Foto: Thomas Bastuck

St. Ingbert Seit klar ist, dass das ehemalige Gasthaus Edelweiß aufgrund der Verkehrsplanung in St. Ingbert abgerissen wird, sorgen sich Anwohner um die Grünanlage am Thume Eck. Der Oberbürgermeister sorgte nun für Klarheit – und kündigte an, was dort passieren soll.

Als Anfang Mai Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger in St. Ingbert Halt machte, um sich die neue Grünanlage am Thume Eck zeigen zu lassen, schüttete es wie aus Eimern. Nicht nur wegen des schlechten Wetters, sondern vor allem wegen des damals noch rasanten Infektionsgeschehens hatte Irene Kaiser versprochen, eine größere Feier folgen zu lassen, sobald das möglich ist. Diesen Zeitpunkt sah die Ortsvorsteherin nun offenbar gekommen und begrüßte am vergangenen Freitag bei deutlich besserem Wetter und einem ebenfalls abgeklungenen Pandemie-Verlauf rund 30 Gäste zur offiziellen Eröffnung. Neben Mitgliedern des Ortsrats, des Heimat- und Verkehrsvereins und Vertretern der Stadtverwaltung, darunter Oberbürgermeister Ulli Meyer, fanden auch aktuelle und ehemalige Anwohner den Weg zu dem kleinen Fest.

Nach den ersten Dankesworten der Ortsvorsteherin trat Ulli Meyer ans Mikrofon, wohl ahnend, was die Anwesenden zurzeit am meisten umtreibt. Denn gleich zu Beginn seiner Rede versuchte der Verwaltungschef, die Befürchtung zu entkräften, dass die Grünanlage schon bald wieder aus dem Stadtbild verschwindet. Einige St. Ingberter hatten vermutet, dass das neugestaltete Areal schon bald der Verkehrsplanung zum Opfer fällt, die der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen hat.

Diese sieht eine Verbreiterung der Kohlenstraße genau dort vor, wo in den letzten Monaten die neue Anlage entstanden ist. Aus zwei Fahrspuren sollen in der Kohlenstraße durchgängig drei werden, um den Stadtverkehr dort in beide Fahrtrichtungen laufen lassen zu können. Weil in den Augen der Planer noch das ehemalige Gasthaus Edelweiß im Weg steht, ist dessen Abriss besiegelt. Muss nun, kurz nach ihrer Eröffnung, auch die neue Grünanlage weichen? Nein, sagt der Verwaltungschef. Der Park am Thume Eck sei „nichts, was in den nächsten Jahren weggemacht wird“.

Vielmehr sei die neu geschaffene Grünanlage als „erster Bauabschnitt“ einer neuen „Kastanienallee“ zu verstehen, die nach dem Abschluss aller Bauarbeiten zwischen der Josefstaler Straße und der Theresienstraße verlaufen soll. Auch auf der anderen an das ehemalige Gasthaus angrenzenden Seite existiert bereits eine Freifläche, auf der Kastanienbäume stehen. Sobald das Haus abgerissen ist, sollen die beiden Flächen miteinander zu einer größeren Grünanlage verbunden werden. Der Bürgersteig, der aktuell noch vor dem Haus entlang läuft, soll zur Verbreiterung der Fahrbahn entfernt und in die Grünanlage integriert werden. Die konkrete Ausgestaltung obliegt nun dem von der Stadt beauftragten Gutachterbüro, das die neue Verkehrsplanung in die Wege leiten soll.