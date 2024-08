Rückblick 120 Jahre Grundsteinlegung gefeiert

120 Jahre alt ist die Pfarrkirche St. Anna in Biesingen. Sie blickt auf eine bewegte Geschichte zurück „Zum Sitz einer Pfarrei wurde Biesingen im Jahr 1776 erhoben, zuvor gehörte das Dorf zur Pfarrei Wecklingen. Den hiesigen Katholiken war 1760 auf ihr Bitten hin vom Bischof von Metz, zu dessen Bistum der gesamte Bliesgau gehörte, der Bau eines kleinen Gotteshauses mit St. Anna als Patronin gestattet worden“, erzählt Klaus Bohr, ein Kenner der Heimatgeschichte. „Doch aufgrund gestiegener Einwohnerzahlen wurde die Kirche mit den Jahren zu klein, und die Nutzung war wegen baulicher Mängel eingeschränkt. Deshalb regte der damalige Pfarrer Johannes Waffenschmitt 1876 den Bau der heutigen Kirche an. 1883 konnte er 25 000 Mark an Spendengeldern an seinen Nachfolger Johannes Anton Geiger übergeben“, so Bohr weiter.