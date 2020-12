Sportverein Breitfurt : Die „Brewadder“ gibt es am Samstag dann eben to go

Breitfurt Die Corona-Pandemie hat dafür gesorgt, dass in vielen Dörfern und Städten auch die traditionellen Weihnachtsmärkte in diesen Wochen nicht stattfinden können. Da auch der Breitfurter Weihnachtsmarkt abgesagt werden musste, will der örtliche Sportverein zumindest einen Teile seines Speisen-und Getränkeangebotes in die Haushalte liefern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Samstag, 12. Dezember, können sich Breitfurter Bürger mit frisch gegrillten „Brewadder“ mit Zwiebeln im Weck und weihnachtlichen Getränken versorgen lassen. Zwei Möglichkeiten werden angeboten: Paket eins beinhaltet „Brewadder“ und ein Weihnachtsbier, während in der zweiten Alternative zu den „Brewadder“ ein heißer Glühwein gereicht wird. Beides kostet jeweils sechs Euro. Eine alkoholfreie Variante mit Weihnachtspunsch nur fünf Euro. Die Bestellungen können entweder am Ausgabetag zwischen 18 und 19 Uhr am Sportplatz abgeholt werden oder werden nach Hause gebracht. Die jeweilige Alternative sollte bei der Vorbestellung angegeben werden.