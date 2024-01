Spendenübergabe Erlös aus Lichterfahrt geht an Schutzengel

Dabei handelt es sich um die Erlöse aus den Orten Böckweiler, Brenschelbach und Pinningen. 335 Euro, die in Altheim zusammengekommen waren, gehen an das Ronald-McDonald-Haus in Homburg. Einen Tag vor Weihnachten waren rund 30 Traktoren und Zugmaschinen in dem Blieskasteler Stadtteil festlich geschmückt gestartet, nachdem Ortsvorsteher Roland Kitto und dem Landwirt Otto Schmidt, die schon bei den beiden Ausfahrten zuvor, federführend für die organisatorischen Voraussetzungen gesorgt hatten.