Schutzengelverein Blieskastel : Behindertengerechtes Auto hilft Familie

Bei der offiziellen Fahrzeugübergabe freuten sich Maximilian, sein Vater Felix und Lebenspartnerin Laura über das das behindertengerechte Fahrzeug, welches die so wichtige Mobilität sicherstellt. Foto: Klaus Port Foto: Klaus Port

Blieskastel/Püttlingen Der Vater des zehnjährigen schwerst mehrfach behinderten Maximilian aus Püttlingen hilfesuchend an den gemeinnützigen Blieskasteler Schutzengelverein, weil die Mobilität schon seit einiger Zeit wegen notwendiger Arzt- und Therapiebesuche zu einem großen Problem geworden war.

Von Geburt an leidet der Junge, der inzwischen 1,35 Meter groß und 30 Kilogramm schwer ist, an einem hypoxischen Hirnschaden als Folge eines massiven Sauerstoffmangels im Gehirn. Der von seiner Familie liebevoll umsorgte Maximilian hat oft mit Epilepsieanfällen zu kämpfen und ist dauerhaft auf Hilfe angewiesen und muss sein Leben überwiegend im Rollstuhl verbringen.

Obwohl die finanziellen Mittel der Familie begrenzt sind, schaffte sie es einen Pkw zu unterhalten, der jedoch nicht behindertengerecht umgebaut war. Solange Maximilian klein, leicht und sein Rollstuhl zusammenklappbar war, konnte er für die zahlreichen Fahrten zu Kontrolluntersuchungen, Arztterminen und Therapien noch in seinen Autokindersitz gehoben werden. Weil der Junge inzwischen einen neuen Rollstuhl hat, der seinen körperlichen Bedürfnissen besser gerecht wird, war der dringlichste Wunsch der Familie ein behindertengerecht umgebautes Auto.

Hierzu wollten die Blieskasteler Schutzengel möglichst unbürokratisch die für Maximilian so wichtige Mobilität sicherstellen. Innerhalb weniger Wochen war ein neuwertiger Citroen Berlingo „gefunden“, der bereits mit Rollstuhlrampe im Heck behindertengerecht umgebaut und so auf die Bedürfnisse der Familie zugeschnitten ist. Er wurde mit mit Spendengeldern in Höhe von 16 000 Euro beschafft.