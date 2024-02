SPD Blieskastel SPD-Ortsvereine kürten Wahl-Kandidaten

Die drei Ortsvereine entschieden in geheimer Wahl einstimmig, mit den Kandidaten Guido Freidinger, Martin Moschel und Hubert Zickwolf aus Breitfurt, Gerd Weinland, Katharina Baarß und Thomas Hussong aus Mimbach sowie Steffi Richter-Schneider und Lukas Hussong aus Webenheim bei den Kommunalwahlen am 9. Juni anzutreten. Damit gehen für die SPD in diesem Wahlbereich, der bei den vergangenen Wahlen (nach Niederwürzbach und Blieskastel) der drittstärkste im gesamten Stadtverband war, erfahrene KommunalpolitikerInnen ins Rennen. Gemeinsam verständigten sich die Kandidatinnen und Kandidaten darauf, auch ein Schwerpunkt-Programm mit Projekten aus den drei Stadtteilen für die Wahl zu erarbeiten, mit dem sie dann die Unterstützung der Wähler gewinnen wollen.