SPD Breitfurt SPD-Ortsverein Breitfurt präsentiert Erfolgsbilanz für den Stadtteil

Nach Jahren des Stillstandes habe man gemeinsam mit Ortsvorsteher Martin Moschel direkt nach dem Erfolg bei der jüngsten Kommunalwahl für die Zukunft des Ortes wichtige Projekte in Angriff genommen oder umgesetzt: Auf die Renovierung der Mehrzweckhalle mussten die Breitfurter fast zehn Jahre warten; jetzt sind die Beleuchtungsanlage, die Notbeleuchtung, der Blitzschutz, die Duscharmaturen und die Fassade komplett erneuert. In der Grundschule wurden das Türelement im Eingangsbereich komplett erneuert, die Fenster und Klassensäle neu gestrichen, Fußböden erneuert, die Schule mit einer modernen Brandmeldeanlage und Wlan ausgestattet, der Anschluss an Glasfaser sowie modernere Unterrichtstechnik werde noch in diesem Jahr abgeschlossen. Der für Grundschule, Mehrzweckhalle, Kindergarten und Martin-Bucer-Haus gemeinsam mit der Kirchengemeinde errichtete Nahwärmeverbund gelte insbesondere im Hinblick auf die Nutzung erneuerbarer Energien als mustergültig im Stadtgebiet und darüber hinaus. Auch die Erneuerung des Spielplatzes auf dem Bremmenhübel und die Neugestaltung der Brunnenstube an der alten Feuerwehr konnten inzwischen mit Unterstützung der Stadt realisiert werden.