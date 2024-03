SPD Blieskastel SPD nominiert Kandidaten für den Stadrat

„Aus Sicht der Blieskasteler SPD waren die Jahre seit 2019 im Stadtrat aufgrund der Auseinandersetzung mit Corona und den Folgen des Ukraine-Konflikts, aber auch aufgrund der Auseinandersetzungen innerhalb des Stadtrates äußerst turbulent. Dies hat viele Themen überlagert, aber man sieht mittlerweile an vielen Stellen, dass eine starke SPD der Stadt guttut“, sagte im Gespräch mit unserer Zeitung die Vorsitzende des Ortsvereins Christine Hertzler-Zimmer. Insbesondere im Bereich der frühkindlichen Bildung seien etliche Projekte umgesetzt, zahlreiche weitere stünden in den Startlöchern. „Mit der Erweiterung der Freiwilligen Ganztagsschule am Schlossberg, der Umsetzung erster Maßnahmen aus dem Starkregenkonzept in Alschbach sowie der Sanierung des Blieskasteler Kombibades will die SPD den eingeschlagenen Weg, Blieskastel zukunftsorientiert weiterzuentwickeln, fortsetzen. Da der finanzielle Rahmen der Stadt auch in den kommenden Jahren eng bleiben wird, wird es umso wichtiger sein, im Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern Entscheidungen für die Zukunft von Blieskastel mit Weitsicht zu treffen“, hielt Hertzler-Zimmer fest. Dafür sehe sich der SPD-Ortsverein durch die Verankerung in der Bevölkerung gut aufgestellt.