SPD Niederwürzbach : SPD Niederwürzbach warf den Grill an

Niederwürzbach Zahlreiche Gäste auch aus Nachbar-Gemeinden kamen zur Jahresauftakt-Veranstaltung auf den Platz vor der Würzbachhalle.

„Angrillen“ hieß zu diesem Jahresbeginn das Format der Würzbacher Sozialdemokraten als Startschuss ins neue Jahr. Man hatte ein Zelt auf dem Vorplatz der Würzbachhalle aufgebaut, Feuerkegel sorgten für Heimeligkeit und Wärme. Ganz so gut hatte es der Wettergott leider mit den Genossinnen und Genossen an diesem Freitagabend nicht gemeint, ab und zu nieselte es, was aber nichts an der guten Stimmung und Atmosphäre änderte. Und wenn die saarländischen Sozialdemokraten grillen, dann hat meist ein hochrangiger Spezialist die Grillzange in der Hand und herrscht über den feurigen Rost: „Joschd am Roschd“ ist sozusagen schon eine Eigenmarke der Sozialdemokraten im Saarland, der Innenminister ist ein Meister des Grills. Auch in Niederwürzbach hatte Reinhold Jost wieder alles im Grillgriff und auf dem Rost, ob weiß, rot, Merguez oder für die aus Syrien stammenden Gäste Halalwürste. Jost trotzte Rauch, Kälte und Nässe und ließ keinen hungrig zurück.