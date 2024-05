SPD Niederwürzbach SPD Niederwürzbach spendete 1000 Euro für die Kinderklinik

Begleitet wurde die SPD-Delegation vom ehemaligen Landrat Clemens Lindemann. Durch die Spendeninitiative „Eierschmeer“ an Palmsonntag und durch weitere Zuwendungen von Bürgern konnte von dem SPD-Ortsvorsteherkandidaten Andreas Motsch ein Scheck in Höhe von 1000 Euro an die Klinik überreicht werden. „So können wir viele weitere Herzenswünsche der Kinder erfüllen. Es sind oft die kleinen Dinge, etwa ein besonderes Essen oder der Besuch eines Fußballspieles beim Lieblingsverein, die sich die Kinder wünschen“, freute sich das Klinikteam. Der an die Station angegliederte „Wünschewagen“ werde auch durch die Spenden mitgetragen.