SPD Niederwürzbach : Viel Prominenz bei der Neujahrs-Tour der SPD

Niederwürzbach Namhafte Partei-Vertreter erwartet der SPD-Ortsverein Niederwürzbach und Seelbach am Samstag, 22. Januar, zu seinem Neujahrs-Spaziergang. Teilnehmen werden der Bundestagsabgeordnete Esra Limbacher, Kultur und Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot, Umweltminister Reinhold Jost, Landrat Theophil Gallo, Bürgermeister Bernd Hertzler, Ortsvorsteherin Petra Linz sowie Stadt- und Ortsratsmitglieder.

Start ist um 14 Uhr an der Petri-Klause. Es besteht auch die Möglichkeit, während des Spaziergangs, der vorbei an der „noch“ gesperrten Holzbrücke und am Junkerwald, dem Annahof, der Freizeitanlage am Weiher, dem Obst- und Gartenbauverein/Gartenbau Zeller, in die Würzbachhallenstraße zum Standort für die Seniorenresidenz, über die neue Brücke zum neuen Standort für den Kindergartenneubau zu den Garagen am alten Feuerwehrhaus führt, zur Wandertruppe hinzuzustoßen.