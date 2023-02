SPD Blieskastel : SPD freut sich über Zuschuss für den Radwege-Ausbau

Blieskastel Die SPD-Fraktion im Blieskasteler Stadtrat hat Umweltministerin Petra Berg (SPD) für einen Zuwendungsbescheides für die Erstellung eines Radverkehrskonzepts gedankt. Blieskastel verfüge unter anderem mit dem Bliesgau-Radweg oder dem „Velo Visavis“ bereits über ein gut ausgebautes und auch gut genutztes touristisches Radwegenetz.

Wie vielerorts sei aber bei der Nutzung des Fahrrads im Alltag auch in Blieskastel noch deutlich Luft nach oben, so die SPD in einer Mitteilung.