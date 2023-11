Spatenstich Eines der größten Bauvorhaben aller Zeiten

Der Weg war steinig und nicht immer leicht zu begehen, aber nun am ersten Etappenziel ist die Freude groß: Am vergangenen Freitag erfolgte der symbolische erste Spatenstich für die Seniorenresidenz auf dem Gelände der alten Würzbachhalle. Es hatte auf der Zielgeraden hin zum Spatenstich noch ein paar kommunalpolitische Sticheleien gegeben (Günter Becker und Dietmar Boesen gelten als „Väter“ des Projekts), eingebunden waren am Ende alle politischen Parteien des Ortes und an der Stelle auch alle froh, dass dieses Projekt überhaupt in Niederwürzbach realisiert werden kann.