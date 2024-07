Gerd Weinland bleibt Ortsvorsteher in Mimbach. In einer spannenden konstituierenden Ortsratssitzung wurde der bisherige Amtsinhaber mit einer Stimme mehr zum Ortsvorsteher gewählt. Der 62-jährige Diplom-Ingenieur Weinland erhielt fünf Stimmen, sein Gegenkandidat Oliver Battel kam auf vier Stimmen. In Mimbach gab es bei der Ortsratswahl nur eine SPD-Liste und dann eine Überraschung: Gerd Weinland hatte zwar 477 Stimmen erhalten, aber damit wäre er auf Listenplatz zehn nicht in den Ortsrat gekommen. Sein Bruder Axel Weinland hatte daraufhin auf sein Mandat verzichtet, auch Rainer Gros (mit 515 Wählerstimmen zusammen mit Claus Brill, ebenfalls 515 Stimmen, Spitzenreiter in der Wählergunst) verzichtete. Deshalb rückten Gerd Weinland und Oliver Battel nach, wobei Oliver Battel nur 41 Wählerstimmen erhalten hatte. Gleichwohl wurde er als Gegenkandidat vorgeschlagen. Die Stimmung war angespannt, das Gremium hatte sich noch bis zum Sitzungsbeginn zur Beratung zurückgezogen. Kommentierte ein Zuschauer am Rande der Sitzung ironisch: „Das ist Mimbacher Demokratie.“ Stellvertretende Ortsvorsteherin wurde die 25-jährige Medizinische Fachangestellte Vanessa Bungert mit sieben Stimmen, ihr Gegenkandidat Johannes Gros erhielt zwei Stimmen. Dieser wurde dann zum Schriftführer gewählt, seine Stellvertreterin ist Bettina Stetzer-Becker. Dem Ortsrat gehören an: Claus Brill, Vanessa Bungert, Johannes Gros, Ralf Klein, Karl-Friedrich Leiner, Bettina Stetzer-Becker, Daniel Bartnik, Gerd Weinland und Oliver Battel.