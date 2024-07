Konzertfest in Breitfurt „Southbrass“ begeisterte in Breitfurt

Der letzte Tag des Festivals begann mit einem Auftritt der 18-köpfigen Skyline-Bigband unter der Leitung von Peter Schuster. Mit ihrer Sängerin Iuliana Sucher entführten sie das Publikum in die „goldene Swing-Time“ der 1930er und 1940er Jahre, mit Klassikern wie „Puttin’ on the Ritz“. Den musikalischen Auftakt des MIB am Freitag besorgte traditionell der Musikverein „Harmonie“ Gersheim unter der Leitung von Alexander Scheller. Nach dem Vorbild der Wacken Firefighters und Metal meets Brass sorgte das Orchester für einen energiegeladenen Start in die beeindruckenden Musiktage im Bliesgau. Auch mit dabei die Band Why Not. Die Lokalmatadoren präsentierten bei ihrer MIB Premiere Rock- und Pop-Hits der 1970er bis 1990er Jahre. Mit dabei unter anderem Manfred Mann‘s „Davy’s on the road again“ oder auch „Rockin’ all over the world“ von Status Quo sowie „Rock’n’Roll“ von Led Zeppelin. Es folgte die Band Seven mit Sängerin und Frontfrau Susanne auf der Bühne. Ihr Repertoire der musikalischen Reise stand unter dem Motto „Rock meets Schlager“. Mit dabei unter anderem „Proud Mary“ der amerikanischen Formation Creedence Clearwater Revival, „Venus“ von Shocking Blue oder auch Titel von Marianne Rosenberg. Das Blasorchester des TV Breitfurt mit ihrem Dirigenten Thomas Welsch hatte einen weiteren Blasmusik-Part übernommen, während das Quintett Times & Tales um Gründer und Gitarristen Gerhard Lang der Spagat zwischen Kompositionen des Genres New Age und Rock eigener Prägung und Herstellung gelang. Zum wiederholten Mal rockte zum Abschluss Purple Haze die Bühne. Den Abend vor vollbesetztem Auditorium und bester Stimmung füllten sie mit der ihr eigenen Mischung aus Hardrock, Classic Rock und Balladen von Bon Jovi über Marius Müller-Westernhagen bis Iron Maiden.