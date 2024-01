Droht ein Engpass bei der Ganztagsschule? Große Sorgen um Nachmittagsbetreuung in Breitfurt

In der Einwohnerfragestunde der jüngsten Stadtratssitzung wurde von Ina Klemmer (Breitfurt) die Problematik der Betreuung in der Freiwilligen Ganztagsschule in Breitfurt angesprochen. Gemeinsam mit Faten Happersberger, ebenfalls Mutter von Kindern an der Grundschule Breitfurt, machte sie sich Sorgen, ob zur Betreuung der Kinder für das kommende Schuljahr eine dritte Betreuungsgruppe vorgesehen sei. Bereits im letzten Schuljahr sei ein Engpass bei der Nachmittagsbetreuung aufgetreten.