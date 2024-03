Stadtrat Blieskastel Sorgen um die Nachmittagsbetreuung

Es sind inzwischen ganz ähnliche Bilder, die sich zu Beginn von Blieskasteler Stadtratssitzungen einprägen. Waren es in einer der jüngsten Stadtratssitzungen Eltern aus Breitfurt, deren Nachmittagsbetreuung im kommenden Schuljahr nicht gesichert ist, so kamen in dieser Woche Eltern aus Niederwürzbach in die Sitzung, die sich in der Einwohnerfragestunde über die Situation in der Nachmittagsbetreuung sorgten. Nach Aussage von Nicole Staub, Mitglied im Elternbeirat der Kindertagestätte, fehlen ab dem kommenden Schuljahr in Niederwürzbach mindestens zwölf Plätze in der Freiwilligen Ganztagsschule (FGTS): „Das ist gelinde gesagt eine Katastrophe. Und dieses Problem ist im wahrsten Sinne des Wortes für viele Eltern existenziell“, so die Mutter. Im Gespräch mit unserer Zeitung verwies Staub darauf, dass sich alleine für ihre Familie das Problem nun fortsetze: „Vor ein paar Jahren mussten wir wegen fehlender Kita-Plätze Druck machen, jetzt fehlen FGTS-Plätze“. Und Anna Rohe, ebenfalls im Kita-Elternbeirat, kritisierte, dass man sich erst jetzt mit dem Thema beschäftige: „Man konnte doch schon 2018 ungefähr absehen, wie viele Kinder 2024 in die Schule gehen würden. Das Thema ist ja nicht vom Himmel gefallen“. Die Eltern forderten mehr Plätze und frühere Zusagen. Es sei geplant, die Eltern erst im Juni darüber zu informieren, ob ihr Kind einen der begehrten Plätze bekommen habe: „Das ist viel zu spät. Müsste man wegen der fehlenden Nachmittagsbetreuung seinen Arbeitsplatz aufgeben, reiche dann nicht einmal mehr die Zeit für eine entsprechende Kündigungsfrist in der Firma“, so Nicole Staub.