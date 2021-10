Von der Leyen-Gymnasium Blieskastel : Schüler liefen, sammelten und spendeten

Blieskastel Insgesamt 4000 Euro gingen vom Von der Leyen-Gymnasium an zwei Organisationen.

Auch in diesem Jahr wollten die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5, 6, 7 und 9 des Blieskasteler Von der Leyen-Gymnasiums Schwachen und Bedürftigen helfen. „Laufen für den guten Zweck“ war angesagt, so dass am Ende auch in diesem Herbst ein Scheck über 3000 Euro an den Schutzengelverein Blieskastel übergeben werden konnte. Ein weiterer Teil des erlaufenen Geldes geht zudem an die Organisation DKMS, um den Kampf gegen Blutkrebs zu unterstützen und Hoffnung auf Leben zu geben. Mit tausend Euro soll die Suche nach Stammzellen-Spendern unterstützt werden.