Biosphärenzweckverband Bliesgau : Solarkataster für die Biosphäre ist gestartet

Die Nutzung von Solarenergie auf Dächern in den Ortschaften der Biosphäre ist noch nicht ausgeschöpft. Das Solarkataster soll Hauseigentümern bei der Entscheidung zur Installation von Photovoltaik-Anlagen helfen. Foto: Anita Naumann

Blieskastel Mit der elektronischen Info-Karte möchte der Biosphärenzweckverband Bliesgau Hauseigentümer zum Bau von Solaranlagen auf Dachflächen motivieren. Sie ist ab sofort unter www.solarkataster-bliesgau.eu freigeschaltet.

Dachflächen bieten auch in unserer Region noch ein großes Potenzial zur Installation von Solaranlagen. Bislang sind nur rund zehn Prozent der geeigneten Dächer mit Photovoltaik- oder Solarthermieanlagen belegt. Damit sich Hauseigentümer besser informieren können, ob ihr eigenes Wohngebäude für eine Solaranlage geeignet ist, hat der Biosphärenzweckverband Bliesgau ein sogenanntes Solardachkataster in Auftrag gegeben und stellt dieses allen Interessenten kostenfrei zur Verfügung. Das Solarkataster umfasst den kompletten Saarpfalz-Kreis sowie die Gemeinde Kleinblittersdorf als Teil des Biosphärenreservates Bliesgau. Über eine Suchmaske ist das betreffende Wohngebäude schnell auffindbar.

Aus Datenschutzgründen muss sich der Hauseigentümer zunächst zwar mit Namen und Wohnort anmelden, aber der komfortable Wirtschaftlichkeitsrechner wird kurzfristig mit einem Link freigeschaltet. Anschließend können die Nutzer Angaben zum Verbrauch, zur Nutzung des Gebäudes (Privathaushalt, Gewerbe, Landwirtschaft etc.), zur Anzahl der Bewohner und zum jährlichen Stromverbrauch, aber auch zu den Einsatzmöglichkeiten des Solarstroms wie etwa für eine Wärmepumpe oder ein Elektroauto eingeben. Auch gibt es Varianten zur Nutzung des Dachs für Photovoltaik oder für Solarthermie. Ferner kann als Option die Einbindung eines Stromspeichers gewählt werden oder die Anlage kann „möglichst wirtschaftlich“ oder mit „möglichst großer Unabhängigkeit vom Strommarkt“ oder mit „kompletter Belegung“ des Daches konzipiert werden. Als Ergebnis ermittelt das Kataster spezifische Werte zum betreffenden Dach wie etwa die Kosten zur Installation einer PV-Anlage, die Zahl der möglichen Module, Leistung, Ertrag pro Kilowatt, Gesamtertrag pro Jahr, aber auch Autarkiegrad, Eigenverbrauchsanteil, Rendite und Amortisationszeit. Die ausgedruckten Ergebnisse des Wirtschaftlichkeitsrechners können einem Elektroinstallationsbetrieb vor Ort zur Erstellung eines Angebotes vorgelegt werden.

„Wir bieten den Hauseigentümern im Biosphärenreservat eine umfangreiche, kostenlose Beratung zur Solarenergienutzung an. Aber auch Vermieter und Mieter können sich informieren. Das Solarkataster bietet eine gute Grundlage, sich tiefergehend über Möglichkeiten zum Einstieg in die Solarenergie zu informieren. Auch die Einbindung eines Elektrofahrzeugs in die Nutzung der Photovoltaikanlage kann neuerdings ein weiterer Anreiz sein, mit seiner Dachfläche Solarstrom mit Elektromobilität zu verbinden und einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten“, fasst der Verbandsvorsteher des Biosphärenzweckverbandes, Landrat Theophil Gallo, die neuen Möglichkeiten des Solarkatasters zusammen.