Planungen für Niederwürzbach Die Pläne für die „Neue soziale Mitte“

Nach den Ausführung der planenden Architekten soll der Rohbau bis Ende 2024 fertiggestellt werden, danach im kommenden Jahr der Innenausbau erfolgen, sodass zum Jahreswechsel 2025/26 der Umzug von der alten in die neue Kita stattfinden könnte. „Unser Ziel war es von Anfang an, mit der erforderlichen Sanierung der Grundschule nicht lange zu warten, sondern so früh wie möglich in die Planung einzusteigen“, hielt Guido Freidinger fest. Diese Überlegung habe schließlich besonderen Rückenwind durch das vom Bund und Land neu aufgelegte Schulausbau-Programm erhalten, von dem die Stadt profitiere. „Dabei erwies sich die Situation, dass im Bereich der Grundschule und der Kita vergleichsweise viel Freifläche in städtischem Eigentum sich befindet, als hervorragende Voraussetzung, um das gesamte Areal im Sinne einer einheitlichen und Synergien schöpfenden Konzeption zu entwickeln. Die planerische Gestaltung wurde dann ebenfalls dem mit der örtlichen Situation aus der Kita-Planung bereits vertrauten Planungsbüro Hepp & Zenner übertragen. „So ist aus der ursprünglichen Utopie plötzlich greifbare Realität geworden“, so der Beigeordnete, der uns auf Nachfrage die einzelnen Entwicklungsschritte für die „Neue soziale Mitte“ darstellte. Zunächst werde das von der Stadt zu erwerbende MIP-Gebäude zur Unterbringung der Nachmittagsbetreuung hergerichtet, im zweiten Schritt die durchgreifende Sanierung der Grundschule erfolgen, wobei während der Bauzeit eine Auslagerung der Schule ins MiP-Gebäude vorgesehen sei. „Nach Fertigstellung des Umbaus der Schule können die freien Raumkapazitäten im MIP-Gebäude für die Nutzung durch Vereine, Gewerbetreibende und vielleicht zusätzlich auch für Wohnnutzung angeboten werden. Mit einer Gesamtinvestition von Stand heute gut 15 Millionen Euro (davon rund sieben Millionen Euro für die Kita) verfügt am Ende diese Neugestaltung Niederwürzbachs mit neuer Kita und Grundschule eine im Vergleich zur bisherigen Situation ausgezeichnete räumliche Unterbringung für die Nachmittagsbetreuung, modernste Bildungs- und Betreuungslandschaft sowie durch die zusätzlichen Räume des MIP-Gebäudes für Jugend und Vereine sowie mit zusätzlichen Freiflächen für die Nutzung durch die Dorfgemeinschaft eine attraktive soziale Infrastruktur.