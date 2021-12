Gymnasium Blieskastel : So wird das Gymnasium in Blieskastel saniert

Die alten Gebäude am Schlossberg müssen dringend saniert werden. Sie waren nie als Schulgebäude geplant. Foto: Erich Schwarz

Blieskastel Das Bauvorhaben wird einige Jahre dauern. Aber für viele Blieskasteler ist eines wichtig: Die Schule bleibt an ihrem jetzigen Standort am Schlossberg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Erich Schwarz

Der Kreistag des Saarpfalz-Kreises hat es Mitte Dezember beschlossen und die Hängepartie für das Blieskasteler Von der Leyen-Gymnasium ist beendet. Der Kreistagsbeschluss lautete wie folgt: „Der Kreistagsausschuss für Kultur, Schule und Bau empfiehlt dem Kreistag, die Umsetzung der favorisierten Variante 2a mit Konzentration auf der Nordseite mit Ersatzneubau zu beschließen“. Nach diesem einstimmigen Beschluss soll der derzeitige Standort des Gymnasiums erhalten bleiben. Und zwar konzentriert auf der rechten Seite des Schlossbergs. Das frühere Internatsgebäude auf der anderen Schlossbergseite in der Nähe der Orangerie soll einer anderen Nutzung zugeführt werden.

Die nun beschlossene Variante 2a sieht die Sanierung der Hofrats-Häuser auf der rechten Seite des Blieskastler Schlossberges vor, also die Instandsetzung der Gebäude für den schulischen Betrieb. Hinter den Hofrats-Häusern wird ein Neubau geplant, um letztendlich den Schulstandort ausschließlich auf der rechten Seite des Schlossberges zu konzentrieren. Alle Räumlichkeiten, die auf der linken Seite des Schlossberges vom Von der Leyen-Gymnasium genutzt werden, sollen durch den Neubau kompensiert werden.

Rückblick: Neben den neueren Gymnasialgebäuden nutzte das Blieskasteler Gymnasium auch die barocken Gebäude direkt an der Schlossbergstraße. Die ehemaligen Herrenhäuser waren nie für einen Schulbetrieb ausgelegt gewesen. Und die Häuser waren in die Jahre gekommen. Eines der Gebäude darf bereits seit längerer Zeit wegen baulicher Mängel nicht mehr genutzt werden. Der Personalrat des Lehrerkollegiums am Gymnasium hatte auf die schwierigen Zustände aufmerksam gemacht, auch die Kommunalpolitik nahm sich des Themas an. Etwa seit dem Jahr 2018 wird nun über die Zukunft des Von der Leyen-Gymnasiums diskutiert, es wurden Kommissionen und Arbeitsgruppen gegründet und zudem auch Pläne und Alternativpläne gemacht – und wieder verworfen.

Zu einem großen Aufschrei in der Öffentlichkeit und auch bei einigen Kommunalpolitikern hatte ein Alternativplan geführt: Angedacht war die Aufgabe des Standortes am Schlossberg und ein Neubau in der Bliesaue in der Nähe der Gemeinschaftsschule. Zufriedenheit jetzt bei allen Beteiligten, dass dieser Alternativplan vom Tisch ist und der Standort am Schlossberg erhalten bleibt. Die CDU-Bildungspolitikerin Jutta Schmitt-Lang aus Blieskastel, als Schülerin und spätere Lehrerin mit dem Gymnasium eng verbunden, begrüßte den einstimmigen Kreistagsbeschluss: „Die Verlagerung des Gymnasiums auf die grüne Wiese wäre für Blieskastel und die Schulgemeinschaft keine überzeugende Alternative gewesen“, stellte die Politikerin heraus. Schmitt-Lang weiter: „Für Blieskastel ist die Sicherung unseres Gymnasiums an diesem Standort ein Meilenstein. Standort und Atmosphäre der historischen Bauten sind identitätsstiftend für viele Schülergenerationen“. Durch die aktuellen Pläne könne diese Identität weiterbestehen und gleichzeitig werden wichtige Sanierungen und Baumaßnahmen für eine moderne Bildungsstätte auf dem Areal in Angriff genommen.

Zwischen den neueren Gebäuden (rechts) und den Herrschaftshäusern soll der Erweiterungsbau entstehen, so dass das ehemalige „Internat“ links der Schlossbergstraße nicht mehr für die Schule benötigt wird. Foto: Erich Schwarz