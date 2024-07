Ortsrat Aßweiler So geht es im Ortsrat von Aßweiler weiter

Der Rücktritt von vier Mitgliedern des neu gewählten Ortsrats Aßweiler in der konstituierenden Sitzung hat für mächtig viel Wirbel gesorgt. Nun haben in einem Gespräch mit unserer Zeitung die fünf verbliebenem im kommunalen Gremium, Ortsvorsteherin Nicole Omlohr-Weiland, ihr Vertreter Johannes Engel, Klaus Kihl, Manuel Braun und der ehemalige Ortsvorsteher Roland Engel zusammen mit dem CDU-Ehrenvorsitzenden Werner Hurth aus ihrer Sicht auf die Ereignisse bei und nach der Wahl geblickt. „Zur Vorbereitung der Aufstellung der CDU-Ortsratsliste fanden mehrere Besprechungen und Gespräche statt. Es wurden Bewerberinnen und Bewerber für eine Mitarbeit im Ortsrat auch außerhalb der CDU gesucht. Der bisherige stellevertretende Ortsvorsteher Kai Kunkler hatte die ihm wiederholt angetragene Kandidatur als Ortsvorsteher mehrfach abgelehnt,“ betonte Roland Engel. In einer Mitgliederversammlung seien dann einstimmig Kandidatinnen und Kandidaten auf die Listenplätze eins bis neun gewählt worden, wie sie auch auf der Wahlvorschlags-Liste standen. „Nicole Omlohr-Weiland war danach unsere Spitzenkandidatin. Nachdem erstmals in Aßweiler keine weitere Liste eingereicht wurde, erfolgte die Wahl der Ortsratsmitglieder nach dem Grundsatz einer Mehrheitswahl“, hält Roland Engel fest. „Alle neun Kandidaten der CDU wurden mit großem Abstand vor den weiteren 26 vorgeschlagenen Personen in den Ortsrat gewählt. Aus der Mitte des Ortsrates wird der Ortsvorsteher/Ortsvorsteherin gewählt, nicht durch den Wähler selbst. Wir haben die Kandidatin zur Ortsvorsteherin gewählt, mit der wir auch gemeinsam angetreten sind. Für uns eine Sache der Ehrlichkeit, Glaubwürdigkeit und einer klaren moralischen Verpflichtung. Demokratie lebt von Mehrheitsentscheidungen, auch wenn es schwerfällt, diese manchmal zu akzeptieren. Die Rücktritte bedauern wir“, so die fünf in ihrer Erklärung.