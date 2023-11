Theater in Niederwürzbach „Zwei Bürgermeister für ein Hallelujah“

Der Schwank verspricht dabei wieder viel Klamauk, Verwechslungen und Tohuwabohu. Der Autor, der sein Kommen zu einer der Vorstellungen in Aussicht gestellt hat, freut sich, dass die Gruppe sein Stück erstmals im Saarland aufführt. Die achtköpfige Gruppe begann mit den ersten Leseproben schon vor den Sommerferien. Nach der Sommerpause gingen die Aktionen mit Regisseurin Veronika Kiesel auf der Bühne des Gasthauses, wo man schon seit Jahren auftritt, weiter. Premiere ist am Martinstag, Samstag, 11. November, um 19.30 Uhr. Es folgt die erste Sonntagsaufführung am 12. November um 18 Uhr. Die zweite Runde folgt am Samstag, 18. November, um 19.30 Uhr und am Sonntag, 19. November, um 18 Uhr. Wie Kiesel mitteilte, ist auch bereits das Gastspiel bei der Gersheimer Theaterwoche im Kulturhaus gebucht. Die Aufführung – die letzte der Saison – wird am Sonntag, 28. Januar, um 16 Uhr beginnen.