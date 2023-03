Rockkonzert in Bierbach Sin City und Purple Haze lassen die Pirminiushalle beben

Bereits zum 17. Mal lädt die Rockband Purple Haze zum Osterrock-Festival ein. Aufgrund der Sanierungsarbeiten in der Bliesgau-Festhalle findet die Veranstaltung in diesem Jahr erstmals in der Pirminiushalle in Bierbach statt. Am Ostersamstag, 8. April, haben sich die sechs Rocker aus dem Saarpfalz-Kreis dieses Jahr erneut eine Tributeband als Headliner eingeladen. Die Besonderheit in diesem Jahr wird sein, dass sowohl Purple Haze als auch Sin City ihr 30jähriges Bühnenjubiläum feiern werden. So wird es beim diesjährigen Osterrock von beiden Bands eine „30 Jahre Special Show“ geben. Die Gäste dürfen auf diese Überraschung gespannt sein. Mit „Sin City“ konnte eine der renommiertesten AC/DC-Tributebands gewonnen werden. Sin City, der Name steht seit 1993 für „High Voltage Rock ’n’ Roll“. Bei über 700 Auftritten im In und Ausland (Schweiz, Österreich, Frankreich, Spanien, Luxemburg, Finnland) haben die fünf Rocker gezeigt, dass sie ihr Handwerk verstehen. Das Sin City so klingen, haben sie zu einem großen Teil ihrem Sänger Porty Portner zu verdanken, der nicht nur die Bon Scott- oder Brian Johnson-Klassiker originalgetreu „rüberbringt“, er verleiht den Sin City Songs den letzten Schliff. Er hat – so die einhellige Meinung vieler Zuhörer - einfach die absolute „Wahnsinnsstimme“. Aber nicht nur der Sänger ist die Band! Denn Eule Seiler (Gitarre), Dschürgen J. Young (Gitarre), Patrik Apel (Bass) und Lars M. Lunova (Schlagzeug) stehen ihrem Frontmann in nichts nach.