Stadtrat Blieskastel Sorgen über unerledigte Prüfaufträge

Neben den fehlenden Betreuungsplätzen in Niederwürzbach (wir berichteten) erhitzen sich die politischen Gemüter derzeit in Blieskastel auch in einer anderen Frage. Über den Stromausfall in der Schlossbergschule wegen fehlender FI-Schalter wurde bereits in der Stadtratssitzung und nun auch im Nachgang zur Sitzung heftig debattiert. SPD-Beigeordneter Guido Freidinger widersprach der Berichterstattung unserer Zeitung und sprach von einer „sensationssüchtigen Skandalisierung“ der Ereignisse an der Schlossbergschule. Es habe auch keinen „Maulkorb“ für die Verantwortlichen gegeben. Sie seien lediglich gebeten worden, sich erst nach „seriöser Recherche der Sachverhalte und mit sicheren Erkenntnissen“ öffentlich zu äußern.