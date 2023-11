Sessionseröffnung Die Narren wurden von der Leine gelassen

In Blieskastel ist die Karnevalsgesellschaft (BKG) „Nix wie druff“ in die neue Session gestartet. Der Ersatzort für die geschlossene Bliesgau-Festhalle war komplett besetzt und fest in Narrenhand, als Sebastian Kiefer in seinem 11. Narrenjahr musikalisch loslegte und BKG-Präsident Christian Pöbl die Gäste begrüßte, darunter Kultusministerin Christine Streichert-Clivot, Bürgermeister Bernd Hertzler, die BKG-Ehrensenatoren Elly Kunz, Manfred Hautz und Dieter Halter sowie Abordnungen befreundeter Vereine. Es war über drei Stunden lang ein unterhaltsames närrisches Programm, das die Lust auf die Fastnacht weckte. Pöbl führte gemeinsam mit Sitzungs- und Ehrenpräsident Elmar Becker durch den Abend, bei dem das Funkenmariechen Sina Schuck (Trainerin Nina Schöck) die 13 putzmunteren Mädels der Böckcher als jüngste Akteure sowie die Jugendgarde den ersten Beifall und närrische Raketen herausforderten.