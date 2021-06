Der Ortsvorsteher von Mimbach : Gerd Weinland schmidet viele Baupläne

Gerd Weinland, der Ortsvorsteher von Mimbach, im barocken Bauerngarten in Mimbach. Foto: BeckerBredel

Mimbach Serie „Bliesgau? Natürlich!“: Der Ortsvorsteher von Mimbach erläutert mögliche Veränderunge im Dorf.

Von Frank Bredel

Ortsvorsteher Gerd Weinland ist Architekt bei der Deutschen Post. Der SPD-Kommunalpolitiker plant gerne und baut gerne. Das liegt Architekten im Blut. Im Rahmen unserer Serie treffen wir ihn am alten Vereinshaus, direkt neben dem verwilderten Sportplatz und dem noch verwilderteren Schwimmbadgelände. Ein Schwimmbad in Mimbach? Alle Alteingesessenen erinnern sich daran, dass vor dem Bau des Freizeitzentrums das Blieskasteler Freibad in Mimbach war. „Das Außenbecken in Blieskastel ist heute noch auf Mimbacher Bann“, wirft Weinland ein, und will damit sagen, dass das Freibad eigentlich immer noch zu Mimbach gehöre.

Aber das ist mehr scherzhaft gemeint, denn das Problem ist ein anderes: das alte Freibad in Mimbach liegt brach. Wo einst das Becken war, wurde ein Weiher angelegt. Das allerdings, erzählt Weinland, so unsachgemäß, dass die Bisamratten Löcher so graben konnten, dass das Wasser ins Nachbargrundstück lief und man den Weiher trockenlegen musste. Heute ist er überwachsen, trocken und verbuscht. Die alten Umkleiden und Toiletten sind noch da, erobert von Brombeerhecken. „In den 90ern nutzen wir die Toilettenhäuschen noch. Ich bin sicher, dass man sie wiederherstellen kann“, sagt Weinland und präsentiert einen Plan.

Wo das Schwimmbecken war, würde er ein Multifunktionsfeld errichten, und vor dem Schwimmbecken eine Feuchtzone, gespeist vom nahen Bach, mit Wasserfall, Kneippanlage und Eislauffläche im Winter. Weinland träumt von einem Theatergarten mit Anbindung an den barocken Bauerngarten hinter dem Kindergarten. Jugendliche würden einen Bolzplatz gewinnen, die Vereine eine Stätte für Open-Air- Events. Das ehemalige Nichtschwimmerbecken könne man in eine maximal knietiefe Wasserfläche verwandeln. „Das klingt utopisch. Ich bin aber ganz sicher, dass man es wirklich realisieren kann. In Aßweiler wurde für ein Multifunktionsfeld ein Bundeszuschuss beantragt und bewilligt. Das finanzierte 90 Prozent der Maßnahme. So etwas geht auch in Mimbach“, ist sich Weinland sicher und verweist immer wieder auf Versäumnisse der Altbürgermeisterin.

Die habe das Schwimmbadgelände nicht mal mehr pflegen lassen. Mit dem Wechsel im Rathaus sei das „Leuchtturmprojekt Schwimmbadgelände“ aber wieder greifbar. 60 000 Euro habe der Ortsrat schon selbst angespart. „Die Verwaltung ist auch wieder etwas offener“, sagt Weinland und hofft auf Unterstützung. Der 59-Jährige würde hier gern weiterkommen, es liegt ihm viel daran.

Ein kleines Beispiel, dass man Landschaftsteile schön und bezahlbar gestalten könne, sei die Mimbacher Exbornquelle. Mit 36 000 Euro habe man hier Wege und Treppen angelegt, die Quelle neu hergerichtet und zu einem beliebten Treffpunkt gemacht. Stolz sei er auch auf die erfolgreiche Sanierung der Mauer rund um die Kirche, der vordere Teil sei ansehnlich hergerichtet, der hintere Teil müsse noch in Angriff genommen werden. Und für den Verkehr des Neubaugebiets am vorderen Knopf hat der Architekt natürlich auch einen Plan.