Seniorenzentrum Haus am Berg Blieskastel : Seniorenzentrum nimmt sechs Ukrainer auf

Sie haben ein neues Zuhause im Seniorenzentrum Haus am Berg in Blieskastel gefunden: Sechs Ukrainerinnen und Ukrainer wurden aus der Krisenregion Dnipro evakuiert. Foto: Dirk Mahren

Blieskastel Die pflegebedürftigen Senioren haben im Blieskasteler Haus am Berg Zuflucht gefunden.

Der Krieg in der Ukraine hat vor allem auf die Zivilbevölkerung dramatische Auswirkungen. Besonders betroffen sind pflegebedürftige Senioren, die nicht selbst aus dem Kriegsgebiet flüchten beziehungsweise nicht mehr versorgt werden können. Aus diesem Grund war es für Dirk Mahren und sein gesamtes Team des Seniorenzentrums Haus am Berg nach eigenen Angaben überhaupt keine Frage, als die für ukrainische Flüchtlinge zuständige Behörde aus Berlin bei ihm anrief und um Hilfe bei der Unterbringung von Pflegebedürftigen aus dem Kriegsgebiet bat. Der Einrichtungsleiter des Seniorenzentrums in Blieskastel zögerte nicht und bereitete mit seinen Mitarbeitern sofort alles für die insgesamt sechs Pflegebedürftigen, fünf Frauen und ein Mann, aus der Ukraine vor. Damit zählen sie zu den ersten Einrichtungen in Deutschland, die sich dieser Aufgabe stellen. „Die Senioren mussten aus der Metropole Dnipro evakuiert werden. Dort ist die Infrastruktur der Stadt größtenteils zerstört, so dass die Versorgung älterer Menschen besonders über den Winter nicht sichergestellt ist“, berichtet der Betreiber der Pflegeeinrichtung. Dirk Mahren erklärt: Aufgrund der schlechten Versorgungslage in der Ukraine übernehmen oftmals Verwandte die Pflege der Senioren. Doch viele Menschen sind aktuell auf der Flucht oder kämpfen selbst im Krieg. Daher können Sie sich nicht um die Versorgung der Pflegebedürftigen kümmern.“