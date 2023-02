Kurklinik in Lautzkirchen : Seniorenresidenz Auf dem Bellem steht unter neuer Leitung

Lautzkirchen Seit einigen Wochen ist Sabrina Messina die neue Leiterin der Mediclin- Seniorenresidenz Auf dem Bellem in Lautzkirchen. Messina folgt auf Viola Atzhorn, die das Unternehmen Ende des vergangenen Jahres verlassen hatte.

Die 41-Jährige Messina absolvierte ein Trainee-Programm bei der Korian-Gruppe, betreute dort zwei Einrichtungen und bildete sich zur Heim- und Einrichtungsleitung weiter. Ihr beruflicher Schwerpunkt lag bisher besonders auf dem Qualitätsmanagement, wovon sie auch in Ihrer neuen Position als Heimleitung profitiert: „Das Thema Qualität ist stark in mir verankert, wenn ich durch die Einrichtung gehe, schaue ich automatisch: Ist es sauber, wie sehen die Bewohnerinnen und Bewohner aus, was steht auf den Pflegewägen, und wie sieht der Kühlschrank aus?“

Ihren beruflichen Wechsel in die Heimleitung einer Seniorenresidenz begründet Messina: „Ich wollte wieder mehr mit Menschen zu tun haben. Ich will etwas bewirken und in meiner jetzigen Position kann ich das – und es kommt direkt bei unseren Bewohnern an.“ Zu den wichtigsten Aufgaben zählt für Messina die Gewinnung und Bindung von Fachkräften und Auszubildenden. „Die Seniorenresidenz ist ein guter Arbeitgeber mit einem positiven Arbeitsklima. Außerdem liegt unser Haus außergewöhnlich schön auf dem Berg, in ruhiger Lage und umgeben von Wald. Diese Botschaft möchten wir verstärkt nach außen tragen“, sagt sie. Neben der Personalsuche stehen zudem umfangreiche Renovierungsarbeiten am Standort an, die Messina planen und koordinieren wird: „Unter anderem werden die Gemeinschaftsräume der Bewohner und der Eingangsbereich wohnlicher gestaltet. Zudem fangen wir dieses Jahr an, die Bewohnerzimmer zu renovieren.“