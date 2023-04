Seniorenbeiräte im Bliestal Seniorenbeiräte wollen stärker zusammenarbeiten

Unter der Leitung der beiden Beiratsvorsitzenden Dieter Dawo aus Blieskastel und Hans Gebhardt aus Gersheim trafen sich Mitglieder der Seniorenbeiräte der beiden Kommunen zu einem ersten Informationsaustausch im Blieskasteler Haus des Bürgers. Auf Grundlage der jeweiligen Tätigkeitsberichte stellte sich sehr schnell heraus, dass in beiden Kommunen vielfach die gleichen Seniorenthemen anstehen: Während in Blieskastel schon seit anderthalb Jahren in Zusammenarbeit mit der Landesmedienanstalt Schulungsangebote für Senioren zum Umgang mit Handy und Tablet stattfinden, bereitet der Gersheimer Seniorenbeauftragte solche Kurse mit Unterstützung eines Bundesprogramms vor. Beide Kommunen nahmen an dem Landesprogramm zur Armutsbekämpfung teil und hatten Wintercafés etabliert, die bedürftigen Menschen während der Wintermonate eine kostenlose warme Mahlzeit angeboten haben. Beide Gemeinden bieten spezielle Beratungsangebote für behinderte und von Einsamkeit betroffene Menschen an, was eine besonders wichtige Rolle für den Beirat spielt. In beiden Gemeinden gibt es speziell ausgebildete Seniorensicherheitsberater, und es werden Informationsveranstaltungen zu diesem Thema nicht nur zentral, sondern dezentral in den einzelnen Gemeinde- oder Stadtteilen angeboten. Projekte der Senioren-Fitness wie etwa Aqua-Jogging, Boule, Wandern und Koronarsport finden in mehreren Stadtteilen von Blieskastel statt.