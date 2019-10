Aus der Kommunalpolitik von Blieskastel : Sie sind da, wenn man sie braucht

Blieskastel Der Senioren- und der Behindertenbeauftragte in Blieskastel möchten weiterhin ihr ehrenvolles Amt ausüben.

Alle Angebote sind kostenlos, wobei der Seniorenbeauftragte auch Sprechstunden in Blieskastel, Altheim und Niederwürzbach anbietet, meist auch mit dem Behindertenbeauftragten Wolfgang Giffel. „Denn es gibt in beiden Bereichen viele Schnittmengen“, so der Seniorenbeauftragte. Schöndorf bietet zudem mehrmals im Jahr Busfahrten für ältere Herrschaften an. Sie, so betonte er, würden besonders gut ankommen. Er bietet weiterhin Fitnesstage an und unterstützt in Fragen der Pflege, bei Überschuldung und generell bei finanziellen Angelegenheiten oder bei Fragen rund um die Rente.