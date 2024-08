Senioren in Blieskastel Engagiert für Senioren und Behinderte

Die Arbeitsbilanz des Teams, das sich regelmäßig mit dem Beigeordneten Guido Freidinger traf, sei beachtlich und enthalte richtungsweisende Entscheidungen. So wurde erfolgreich angeregt, an der Orangerie zwei Behindertenparkplätze einzurichten und für das weniger digital-affine Publikum zukünftig die Tagesordnungen der Ausschuss- und Stadtratssitzungen wieder in den Blieskasteler Nachrichten zu veröffentlichen. Mit der Neuauflage des „Senioren- Wegweisers für das Bliestal“, dessen redaktionelle Überarbeitung unter der Regie von Arno Högl erfolgte, wurden gerade für ältere und behinderte Menschen hilfreiche Informationen auf den neuesten Stand gebracht und in einer Broschüre zusammengefasst. „Diese Informationen stehen darüber hinaus auch auf der Internetseite der Stadt online und werden dort regelmäßig aktualisiert“, freute sich Guido Freidinger. Sehr hilfreich für Politik und Verwaltung sei auch die standardmäßige Beteiligung der Senioren- und Behindertenbeauftragten bei allen diesen Personenkreis betreffenden Planungen und Entscheidungen der Stadt, so etwa der Verkehrsführung in der Innenstadt, bei der Errichtung von barrierefreien Straßenquerungen und der Gestaltung von öffentlichen Anlagen und Plätzen.