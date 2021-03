Die Polizie sucht Zeugen zu diesem dreisten Vorgang : Seitenscheibe eingeschlagen – Handtasche weg

Blieskastel Ein bisher unbekannter Täter hat nach Angaben der Polizei am Donnerstag, 4. März, zwischen 17 und 18.20 Uhr an einem schwarzen 1 er BMW mit Homburger Kreiskennzeichen die rechte Seitenscheibe eingeschlagen und die auf dem Beifahrersitz befindliche Damenhandtasche entwendet.

Der BMW war unmittelbar vor einer Kfz-Werkstatt in der Blickweilerstraße in Blieskastel, neben weiteren Reparatur-Fahrzeugen, abgestellt. In der Handtasche befanden sich Bargeld, diverse Ausweisdokumente sowie eine Bankkarte.