Schutzengel Blieskastel : Blieskastels Schutzengel ziehen Jahresbilanz

Blieskastel Die Pandemie kann den Verein nicht bremsen. Allein 2021 gingen Leistungen im Wert von 226830 Euro an hilfsbedürftige Kinder.

Wenn auch im zweiten schwierigen Jahr der Corona- Pandemie größere Veranstaltungen zur Auffüllung der Vereinskasse nicht durchgeführt werden konnten, leistete der Schutzengelverein Blieskastel erneut wertvolle und willkommene Hilfe dort, wo diese dringend benötigt wurde. Im Gespräch mit unserer Zeitung zogen Klaus Port, Vorsitzender seit Gründung des gemeinnützigen Vereins vor 13 Jahren, und Schatzmeister Peter Geble ein erfreuliches Fazit. „Dank unseres ehrenamtlichen Engagements haben wir es im Jahr 2021 gemeinsam als großes Schutzengel-Team mit vielen Spendern geschafft, insgesamt 73 einzelne Leistungen zur Unterstützung und zugunsten schwerstbehinderter und schwerstkranker Kinder und Jugendlicher in einem Gesamtvolumen von 226360 Euro durchzuführen. Auf diese bemerkenswerte Leistung dürfen wir alle gemeinsam stolz sein“, stellte Klaus Port heraus. Ohne die zahlreichen geschätzten Spenden und willkommene Hilfe in unterschiedlicher Weise wären jedoch viele der Hilfsprojekte nicht oder nicht so zeitnah zu realisieren gewesen. „Die von Spendern und Sponsoren erbrachte ganz wichtige Unterstützung ist unabdingbar notwendiger Garant unseres erfolgreichen Wirkens als Schutzengel-Team. Deshalb sind wir dankbar, wenn auch künftig mit gleichem Engagement erfolgreich unsere Vereinsarbeit Unterstützung erfährt. Mit gemeinsamer Kraftanstrengung schaffen wir es, die Lebensqualität betroffener Familien wenigstens etwas zu verbessern und deren ohnehin schwierigen Alltag ein wenig zu erleichtern“, betonten Klaus Port und Peter Geble.“ Besonders freuen wir uns darüber, dass vor Jahresende noch wichtige Projekte zum Abschluss gebracht und so einigen Menschen vor dem Weihnachtsfest eine große Freude bereitet werden konnte“ (wir berichteten mehrmals).

Einen großzügigen Spendenscheck in Höhe von 5000 Euro überreichte bei der Jahresbilanz der Geschäftsführer (Chief Finance Officer) Patrick Klein vom IT-Unternehmen proALPHA aus dem pfälzischen Weilerbach in der Schutzengel-Geschäftsstelle.