Dieses geld kommt stets bei schwerkranken Kindern an : Es herrscht viel Freude über Menschen mit Herz

Lilly freut sich über das neue Auto, mit dem sie nun, im Rollstuhl sitzend, prima transportiert werden kann. Foto: Klaus Port

Blieskastel Der Schutzengelverein in Blieskastel kann sich über mangelnde Spendenbereitschaft überhaupt nicht beklagen.

In den ersten Wochen des neuen Jahres durfte sich der gemeinnützige Schutzengelverein Blieskastel um seinen Vorsitzenden Klaus Port über willkommene Spenden für aktuelle Hilfsprojekte freuen. „Der Erlös einer Benefiz- Veranstaltung der Dart-Freunde Dartclub Kiwi im Oktober in Güdingen erbrachte 11 150 Euro, die Holger Reschke, Sebastian Tischler und Frank Vogelgesang vom Vorstand Ende Januar an unseren Verein übergaben“, betonte Klaus Port.

Die Blieskasteler Physiotherapie- und Massagepraxis Rebecca Eisel verzichtete in der Vorweihnachtszeit auf kleinere Präsente, daneben war eine Schutzengel-Spendendose aufgestellt, in der 272,03 Euro gezählt wurden. „Rebecca Eisel hat diesen Betrag um 227,97 Euro auf letztlich 500 Euro aufgerundet“, so Klaus Port.

Auch Peter und Ralf Mohr, Inhaber der Bäckerei Mohr in Ommersheim, verzichteten auf die Ausgabe von Weihnachtspräsenten und spendeten stattdessen 1000 Euro. Ein Herz für Kinder zeigten indes auch Inhaber Holger Kehrel und Filialleiter Dennis Schemmel von der Firma Hörgeräte Kehrel in Blieskastel in Form einer Spende von 600 Euro. Und der Gemeindeausschuss Habkirchen der Pfarrei Heiliger Jakobus der Ältere Mandelbachtal startete einen Warenverkauf in der Kirche und steuerte dadurch 200 Euro bei.

Carmen und Torsten Berberich wiederum hatten in ihrem Edeka- Markt in Lautzkirchen eine Leergut- Spendenbox aufgestellt, 633 Euro kamen an Pfandgeld als Spende zusammen. Der Friseur- und Kosmetiksalon Schnittpoint in Aßweiler hatte sich mit seinem Adventskalender für den Schutzengelverein etwas Besonderes einfallen lassen. Gegen eine kleine Geldspende konnten Kunden des Schnittpoint als Gewinn etwa Parfüm, ein Fläschchen Sekt, eine Creme oder einen Haarschnitt- Gutschein ziehen – bis zur Corina bedingten Schließung des Salons konnten Klaus Port 935 Euro als Ergebnis der Aktion von Inhaberin Dunja Frey übergeben werden.

Mal- und Bastelarbeiten hatten Kinder der katholischen Kita Arche Noah in Ommersheim gefertigt und bei einem kleinen, aber feinen Weihnachtsmarkt verkauft- 569,42 Euro kamen so für Hilfsprojekte des Schutzengelvereins zusammen.

Die Eschringer Haarsalons Zum Friseur und HAIReinspaziert zeigten mit einer Sammelaktion in der Vorweihnachtszeit ebenso ihr Herz für schwerkranke Kinder. Innerhalb weniger Tage kamen, bis zum Corona bedingten Abbruch, 302,25 Euro zusammen, die beiden Inhaberinnen Tatjana Kleber und Christine Buchheit stockten mit je 300 Euro den Betrag auf 902,25 Euro auf.

Die Unterstützung des Schutzengelvereins Blieskastel geht mittlerweile weit über das Bliestal hinaus, so etwa nach Saarlouis zu der jungen Estrella. „Sie ist ein zu 100 Prozent schwerst- und mehrfach behindertes Mädchen, das nach seiner Geburt reanimiert werden musste und einen schweren Start ins Leben hatte. Geduldig erträgt Estrella ihr schweres Schicksal, sie ist auf den Rollstuhl sowie eine PEG-Anlage angewiesen“, weiß Klaus Port, der mit seinen Mitstreitern für Estrella den Kauf eines behindertengerecht mit Rollstuhlrampe umgebauten Fahrzeugs mit 4000 Euro bezuschusste. In Saarlouis hilft ein Laptop mit vorinstallierter Sprachsoftware einem 16-Jährigen Mädchen beim Lernen im Homeschooling, den Wunsch in Höhe von 786 Euro konnte der Schutzengelverein binnen weniger Stunden erfüllen.