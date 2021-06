Ersatz für Schutzengellauf in Blieskastel : „Kilometerfresser“ tragen eigene Shirts

Tatjana und Egbert Klöckner als Ideengeber stellen Peter Geble, Klaus Port und Heinz F. Braun (von links) vom Vorstand des Schutzengelvereins Blieskastel die neuen Shirts vor. Foto: Hans Hurth

Blieskastel Der Schutzengellauf wird auch in diesem Jahr nicht im Stadion gestartet. Es gibt aber eine Alternativ-Aktion, an der sich Jeder mit seinen sportlichen Aktivitäten gleich welcher Art in Eigenregie oder auch mit dem Kauf der angebotenen Benefiz-Produkte beteiligen kann.

Von Hans Hurth

Der Blieskasteler Schutzengelverein kann nach dem Jahr 2020 auch in diesem Jahr aus den bekannten Pandemie-Gründen den beliebten Blieskasteler Schutzengellauf im Stadion des SC Blieskastel- Lautzkirchen nicht durchführen. Der Lauf ist von der Teilnehmerzahl her wie auch von den dort erzielten Spenden die größte Veranstaltung für den guten Zweck des gemeinnützigen Vereins - über 50 000 Euro Erlös wurden im Jahr 2019 erlaufen. „Trotz des Schutzengellauf-Ausfalls gibt es dank großartiger Initiative und Unterstützung von Egbert Klöckner und seiner KC-Druckmanufaktur eine tolle Alternativ-Aktion, an der sich Jeder mit seinen sportlichen Aktivitäten gleich welcher Art in Eigenregie oder auch mit dem Kauf der angebotenen Benefiz-Produkte beteiligen kann“, betonte im Gespräch mit unserer Zeitung Klaus Port, seit Gründung des Schutzengelvereins vor 13 Jahren engagierter erster Vorsitzender.

Der von Mitarbeitern der Polizeiinspektion Blieskastel gegründeten Verein bietet Hilfe für Kinder und Jugendliche, die an schweren und lebensbedrohenden Erkrankungen leiden sowie Hilfe für deren Familien bei der Bewältigung daraus resultierender Probleme. Die bis zum 30. Oktober diesen Jahres laufende Aktion unterliege in jeder Hinsicht dem Prinzip der Freiwilligkeit. „Jeder soll auf die Weise und in dem Umfang helfen, wie er möchte, nach eigenem Gusto. Es gibt keine Vorgaben, Vorschriften und Verpflichtungen für die Teilnehmer“, betont Klaus Port.

Jeder Teilnehmer, der laufend, bikend, walkend, wandernd oder auf andere Art aktiv Kilometer für den guten Zweck sammele, jede Firma oder Organisation, die als Sponsor auftrete und alle, die mit einem kleinen finanziellen Obolus die aktiven Teilnehmer unterstützen, sei als wertvolles und geschätztes Mosaiksteinchen der Aktion „Kilometerfresser“ willkommen. Er unterstütze damit die zahlreichen laufenden Hilfsaktionen des Schutzengelvereins, die mittlerweile weit über das Blies- und Mandelbachtal hinausreichten. Der nächste Schutzengellauf wird mit der Zahl zehn ein kleines Jubiläum sein.

„Brachten die ersten Läufe in kleinerem Rahmen bis zu 20 000 Euro als Reinerlös ein, kamen beim neunten Lauf 2019 beachtliche 50 000 Euro zusammen“, blickte Klaus Port mit seinen Mitstreitern stolz zurück. Ein besonderer Dank gebühre Tatjana und Egbert Klöckner, die seit Beginn aus Überzeugung den Schutzengelverein auf vielen Feldern unterstützen. „Wir vom Verein freuen uns, wenn sich viele Menschen mit großem Herzen an der „Kilometerfresser- Aktion“ beteiligen und Spendengelder auf das Spendenkonto überweisen, Spendenbescheinigungen werden auf Wunsch ausgestellt.

„Als besonderes Schmankerl gibt es in diesem Jahr mehrere Motto-Produkte aus der KC-Druckmanufaktur, die vom jeweiligen Kaufpreis stets 20 Prozent auf das Schutzengelkonto überweist. „Bei Egbert Klöckner mit seinem Engagement und den kreativen Ideen können Größe und Platzierung des Motto- Logos frei gewählt werden. Auf den Shirts ist auch noch Platz für Firmen- und Vereinslogos, welche Klöckner bis zu einer Größe von acht mal acht Zentimeter gegen einen kleinen Aufpreis von drei Euro pro Shirt (ab 15 Stück) gerne anbringt.

Alle Sporttextilien für den guten Zweck sind vom Hersteller James & Nicholson und werden in der Blieskasteler KC-Druckmanufaktur individualisiert. Auf Anfrage werden innerhalb dieser Aktion neben dem Motto-Logo auch auf weitere Produkte oder Textilien gedruckt. Auch hier gilt: 20 Prozent des Kaufpreises gehen direkt an den Schutzengelverein“, so Klaus Port zum Abschluss.