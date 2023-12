Lauf fand zum zehnten Mal statt 52 300 Euro für schwerkranke Kinder – Schutzengel-Lauf in Blieskastel mit Rekordergebnis

Im zu Ende gehenden Jahr 2023 habe der Schutzengel-Verein bisher 54 Einzelmaßnahmen in der beachtlichen Höhe von 222 000 Euro bezuschussen oder ganz ermöglichen können. So beim Kauf von behindertengerechten Autos oder bei Reha-Maßnahmen. „Mit 33 498 Euro als größte Einzelspende konnten wir eine Rollstuhlrampe im umgebauten Fahrzeug einbauen, das Fahrzeug selbst gab es für unseren Verein im Sonderangebot“, lobte Port, der mit seinem Kassierer Peter Geble gespannt auf den Beginn des neuen Jahres blickt, denn da steuert der engagierte Schutzengelverein in seinem 14. Jahr auf die zwei Millionen Euro-Grenze an Gesamtspenden zu.