Schutzengel Blieskastel ziehen Bilanz „Schutzengel“ sind eine Erfolgsgeschichte

„Mit großer Kraftanstrengung schaffen wir es, die Lebensqualität betroffener Familien ein wenig zu verbessern und deren eh schon schwierigen Alltag zu erleichtern,“ hält Klaus Port fest. Der rührige Vereinschef ist nahezu täglich im Dienst der guten Sache unterwegs oder im Büro mit der Schutzengel-Arbeit befasst. Wichtig sei ihm die Transparenz nach außen. „Dazu zählen für mich das Kennenlernen der betroffenen Familien, deren finanzielle Situation, ein Nachweis nach der Vereinssatzung bezüglich der Krankheit und ein medizinisches Attest. Aktuell bearbeiten und unterstützen wir 22 Fälle. Durch die persönlichen Eindrücke vor Ort entwickelt sich ein Vertrauensverhältnis, das Helfen gewiss leichter macht“, sagt Port. Manche Familien würden mit ihrem Kind über Jahre Unterstützung benötigen, der Hilfsbedürftigen-Kreis reiche mittlerweile über Blieskastel und das Saarland hinaus auch in die Pfalz von Neustadt bis Birkenfeld. Am jährlichen Blieskasteler Schutzengel-Lauf im Juni zeige sich die große Solidarität der Mitmenschen. Im vergangenen Sommer wurde im Stadion des SC Blieskastel an einem Tag die Spenden-Rekordsumme von 52300 Euro von Jung und Alt erlaufen (unsere Zeitung berichtete). Allein dadurch konnten drei Hilfsprojekte für die elfjährige Nele aus Rubenheim (Treppenlift) und für die Geschwister Louisa (8) und Thilo (9) aus Elversberg (barrierefreie Toilette und Bad) finanziert werden. Ein Beispiel von vielen, das auch den Ormesheimer Patrick Klein seit Jahren zum Helfen veranlasst. Der Geschäftsführer des IT-Unternehmens Pro Alpha aus Weilerbach/Pfalz überreichte jetzt zum wiederholten Male mit 10000 Euro eine stattliche Summe an den Schutzengelverein. „Pro Alpha ist seit über 30 Jahren an 71 Standorten weltweit digitaler Sparringspartner der mittelständischen Wirtschaft, über 8000 Kunden-Unternehmen aus der industriellen Fertigung, dem Großhandel und weiteren Branchen bilden das digitale Rückgrat der gesamten Wertschöpfungskette,“ stellt Patrick Klein Pro Alpha vor. Das Unternehmen werde seiner sozialen Verantwortung gerecht und unterstütze in der Region viele Einrichtungen wie den Schutzengel-Verein.