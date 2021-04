Schutzengelverein Blieskastel : Außenlift macht krankem Jungen das Leben leichter

Blieskastel/Brücken Mit ihrer unbürokratischen und schnellen Hilfe konnten die gemeinnützigen Blieskasteler Schutzengel dem vierjährigen Domenik, der mit seiner Familie in Brücken bei Kusel wohnt, seinen ohnehin schwierigen Alltag wenigstens etwas erleichtern.

Sieben Wochen zu früh kam Domenik im Juli 2016 als Frühchen zur Welt und musste drei Wochen im Krankenhaus verbringen, eine davon auf der Kinderintensivstation. Zunächst schien er sich normal zu entwickeln, doch der Schock kam im Juni 2018, als im Sozialpädiatrischen Zentrum Landstuhl beidseitige Zerebralparese an Beinen und Händen diagnostiziert wurde. Erst danach kam bei einem MRT in der Winterbergklinik heraus, dass der Junge bereits bei seiner Geburt Hirnblutungen erlitten hatte, die leider unerkannt geblieben waren.

Daraus resultierend kann Domenik weder eigenständig Laufen noch selbständig essen und ist im Rollstuhl sitzend dauerhaft auf die Pflege und liebevolle Betreuung seiner Mutter angewiesen, die ihre berufliche Tätigkeit aufgeben musste. Natürlich soll Domenik, der zahlreiche Arzt- und Therapiebesuche wahrzunehmen hat, so viel wie möglich am öffentlichen Leben teilhaben. Bisher musste er tagein, tagaus – oftmals mehrmals täglich – beim Verlassen des Anwesens von seinen Eltern die sehr steile Eingangstreppe hoch- oder heruntergetragen werden.

Dieser körperliche Kraftakt wurde mit der Zeit infolge zunehmenden Alters und Körpergewichtes immer beschwerlicher. In dieser schwierigen Situation erschien die Anschaffung eines Plattformliftes für Domenik dringlich und unumgänglich. Der Außenlift wurde zweckmäßig am elfstufigen Treppenaufgang zur Terrasse installiert, weshalb zuvor noch der Parkplatz gepflastert werden musste, wobei die St. Wendeler Gärtnerei Roth die Familie großzügig unterstützt hat.

Deshalb konnte der zweckmäßige Podestlift für den Rollstuhl kurzfristig in Auftrag gegeben und im April 2021 am Wohnhaus der Familie installiert und in Betrieb genommen werden. Jetzt kann Domenik das Anwesen im Rollstuhl sitzend problemlos verlassen beziehungsweise wieder ins Wohnhaus zurückgebracht werden.