Blieskastel/Beckingen : Die „Schutzengel“ unterstützen Evelin

Blieskastel/Beckingen Der Blieskasteler Verein gab 5000 Euro zum Kauf eines unterstützenden Familienfahrzeugs.

Als die Familie 2020 ihren inzwischen 18-monatigen Sohn bekam, reichten die Raumkapazitäten ihres bisherigen Autos nicht mehr aus. Denn neben Evelin im schweren Elektro-Rollstuhl mit all ihren lebenswichtigen Utensilien muss unter anderem ein Kinderwagen im Auto transportiert werden. Um die unabdingbar notwendige Mobilität zu gewährleisten und Evelin die für sie so wichtige Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen, war die Anschaffung eines behindertengerechten, auf die familiären Bedürfnisse zugeschnittenen Fahrzeuges mit großerem Raumangebot unumgänglich, in welchem Evelin mit Rollstuhl in der zweiten Sitzreihe Platz findet.