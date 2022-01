Schutzengel Blieskastel : Schutzengel unterstützen kleinen Ben

Blieskastel 5042 Euro gab die Blieskasteler Hilfsorganisation der Familie des schwer kranken und behinderten Jungen für eine barrierfreie Tür und eine Rampe.

Der kleine Ben ist ein liebenswerter Junge mit schwarzen Haaren und grünen Augen, der im November vier Jahre alt wird. Ben ist von Geburt an schwerstbehindert und zu 100 Prozent pflegebedürftig. Er leidet an der angeborenen Krankheit Lissenzephalie, durch die er weder selbständig auf seinen Beinen stehen noch gehen kann. Arme und Kopf kann Ben nicht kontrolliert bewegen. Auch sein Seh- und Hörvermögen sowie die Nahrungsaufnahme, die nur in breiiger oder flüssiger Form möglich ist, sind eingeschränkt. Zudem leidet der Junge an einer schwer einzustellenden Epilepsie, die besondere Aufmerksamkeit erfordert. Ben muss rund um die Uhr von seinen Eltern umsorgt werden.